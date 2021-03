Caia Cosmetics grundades 2018 av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Matsch. Bild: Caia Cosmetics

Hett skönhetsbolag flyttar in hos Humlegården

Uthyrning Uppmärksammade och snabbväxande Caia Cosmetics satsar stort på att skapa ett kontor som förmedlar varumärket. Bland över 30 lokalförslag föll valet på Humlegårdens fastighet på Biblioteksgatan 29, strax intill Engelbrektsplan. Lokalerna om knappt 700 kvadratmeter kommer att totalrenoveras, med målet att skapa en kreativ plats utöver det vanliga. Inflyttning sker 1 oktober 2021.

Caia Cosmetics säljer makeup under eget varumärke på caiacosmetics.com. Bolaget grundades 2018 av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Matsch och har sedan dess genomgått en snabb tillväxt och är idag ett väletablerat skönhetsvarumärke. Bianca Ingrosso är utöver engagemanget som entreprenör en av Sveriges största influencers, med bl.a. över 1,2 miljoner följare på Instagram.



– Vi har besökt över 30 olika lokaler och säkert analyserat flera hundra online under de senaste nio månaderna. Mycket har känts bra och vi har blivit halvkära i ett par olika alternativ, men när vi klev in i den urblåsta lokalen på Biblioteksgatan 29 så föll vi pladask. Jag och Bianca tittade på varandra efter en sekund i lokalen och garvade över hur rätt det kändes. Läget alldeles intill Humlegården är magiskt, men det var utsikten och ljuset över Kungliga biblioteket och trädkronorna som fick oss att bestämma oss direkt. Vi vet att Humlegården har extremt höga ambitioner med hela huset och vet att de kommer göra det till en väldigt spännande mötesplats. Vi är verkligen supernöjda med hur Humlegården hanterat den här processen som gått på bara någon vecka, säger Jesper Matsch, medgrundare, Caia Cosmetics.



Lokalerna på Biblioteksgatan 29 kommer att skräddarsys för Caia Cosmetics. Här skapas moderna kontorsytor för bolagets 15 anställda och en fotostudio om 150 kvadratmeter. I byggnaden finns såväl ett stort gym som tillgång till reception, co-working och konferensrum samt cykel- och bilparkering.



– Eftersom vi bara säljs digitalt så kommer vårt kontor egentligen vara det enda stället där vi kan presentera Caia fysiskt. Vi kommer skapa en miljö som är något utöver det vanliga och vi känner att Humlegården backar oss till hundra procent i den processen. En rolig detalj med projektet är att vi kommer inreda en egen fotostudio om 150 kvadratmeter där vi kommer skapa en otrolig mängd content in-house. Vårt kontor kommer bli en plats för kreativitet och höga ambitioner som vi hoppas kommer locka många framtida talanger att jobba hos oss, säger Jesper Matsch.



Humlegården äger flera fastigheter runtom Engelbrektsplan och intresset för platsen är stort. Här erbjuds ett intressant sammanhang i ett mycket centralt läge, närhet till några av Stockholms bästa krogar och shoppingstråk och den gröna oasen Humlegården strax intill.



– Vi är mycket glada över att få välkomna Caia Cosmetics till Humlegården. Samarbetet är ett bra exempel på vårt synsätt, där vi skräddarsyr lösningar för våra kunder. Vi vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och där är mixen av varumärken och kunder en otroligt viktig del. Vi ser etableringen av Caia Cosmetics som en bekräftelse på att det erbjudande vi skapar på platsen möter moderna bolags höga krav på en attraktiv miljö. Vi ser fram emot att vara med och bistå på resan, där kontoret verkligen är en fysisk manifestation av ett spännande varumärke, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

