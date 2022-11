Henrik Oretorp.

Henrik Oretorp blir ny vd för Eirhem

Karriär Eirhems styrelse har utsett Henrik Oretorp till ny VD för Eirhem. Henrik Oretorp tillträder sin befattning under kvartal 1 2023 och efterträder Håkan Olsson som slutat på egen begäran efter sju år på Eirhem.

Henrik Oretorp har varit projektchef på Tornet sedan 2018 och dessförinnan kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Halmstad. Henrik Oretorp har också varit affärs- och entreprenadchef på NCC. Han är utbildad byggnadsingenjör vid Blekinge tekniska högskola.



– Henrik Oretorp har en bredd och ett djup som gör att han passar väldigt bra som vd på Eirhem. Han kan både bygg- och bostadsbranschen samtidigt som han har mycket god förståelse för det politiska systemet. Jag är säker på att Henrik är rätt person att fortsätta utveckla Eirhem i framtiden, säger Per-Hans Berg, styrelseordförande i Eirhem AB.



– Jag är mycket glad över att få leda Eirhem in i nästa fas och förverkliga vårt mål – att utveckla morgondagens kvalitativa vård- och omsorgsboende. Beräkningar från finansdepartementet visar att det finns behov av över 500 nya boenden och det kommer kräva extra ansträngningar att lyckas uppnå det. Jag ser fram emot att leverera på våra ambitiösa planer tillsammans med alla duktiga medarbetare på Eirhem säger Henrik Oretorp.



Eirhems styrelse har samtidigt utsett Peter Turell till ny affärsutvecklare. Han har under tio år varit biträdande affärsutvecklingschef på Attendo Care, med ansvar för utveckling av vård- och omsorgsboenden i egen regi. Peter Turell har också varit VD på Österlenhem AB.



– Kalibern och kvaliteten på de två personer som vi presenterar idag framhåller de spännande utsikterna för Eirhems fortsatta tillväxtresa. Trots en något osäker omvärld just nu växer det långsiktiga behovet av vård- och omsorgsboenden. Vissa bedömare spår att antalet invånare över 80 år kommer öka med över 50 procent till 2030, säger Eirhems styrelseledamot Andreas Granberg.



Peter Turell tillträder den 1 november 2022. Henrik Oretorp tillträder under kvartal 1 2023.



Både Henrik Oretorp och Peter Turell kommer vara placerade i Halmstad.

