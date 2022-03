Henrik Berghult.

Henrik Berghult ny chef för Stordalens hotellportfölj

Karriär Det blir Henrik Berghult som tar över som högsta chef för Petter Stordalens portfölj av fristående hotell i Norden.

Nordic Hotels & Resorts nye COO blir Henrik Berghult. Han kommer närmast från rollen som driftsdirektör för Clarion Hotel i Sverige och Finland.



– Henrik har ett track record där han oavsett var han befinner sig lyfter lönsamhet, gästnöjdhet och inte minst medarbetarnöjdhet. Detta är tre egenskaper som definierar framgångsrika hotellverksamheter. Jag är därför oerhört glad över att vi nu kan ge honom en ny utmaning som ledare av vår portfölj av fristående hotell inom Nordic Hotels & Resorts. Portföljen kommer fortsätta växa framöver och det innebär att vi med Henrik får en trygg och tydlig ledare som utvecklar verksamheten vidare, säger Nordic Choice Hotels koncernchef Torgeir Silseth.



Henrik Berghult arbetar idag som driftsdirektör för Clarion Hotel i Sverige. Han har tidigare arbetat inom andra hotellbolag som till exempel inköpschef för The Rezidor Hotel Group där han arbetat internationellt med varumärkena Radisson Blu, Park Inn, Regent och Missoni Hotels. Han har innan dess haft ett antal ledande operativa befattningar i Sverige och Norge inom norskägda Norlandia Hotels & Resorts. Henrik Berghult har studerat service management vid Lunds Universitet och genomgått management-program på Cornell University School of Hotel Administration i USA.



– Det är ett stort förtroende att få utveckla Nordic Hotels & Resorts verksamhet vidare. Portföljen består av Nordens främsta och mest uppskattade hotell. Att ha den positionen beror på en förmåga att utveckla gäst- och medarbetarupplevelser som överträffar det som förväntas. När vi nu går in i en ny fas med verksamheten efter pandemin så är det just fokuset på individerna som är i centrum. Det är så vi får branschens bästa och gladaste medarbetare och därmed de nöjdaste gästerna, säger Nordic Hotels & Resorts tillträdande COO Henrik Berghult.



Henrik Berghult tillträder sin nya befattning den 20 april och blir i sin nya roll del av Nordic Choice Hotels koncernledning.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

