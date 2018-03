Henrik Andréasson ny vd för NK

Publicerad den 20 Mars 2018

Karriär Henrik Andréasson har utsetts till ny vd för NK, tillika affärsområdeschef för NK inom Hufvudstaden.

Han kommer att leda NK:s varuhus i Stockholm och Göteborg och ingå i Hufvudstadens koncernledning. Henrik tillträder tjänsten senast den 6 augusti 2018.



Henrik Andréasson har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandel i Sverige och internationellt. Han kommer närmast från Fiskars där han haft flera olika roller, senast som Director Global Retail Development. Dessförinnan har han arbetat på Björn Borg som Retail Manager och på Lidl som Area sales manager.



— Jag är mycket glad över att få välkomna Henrik Andréasson till Hufvudstaden och rollen som vd för NK. Hufvudstadens målsättning är att NK ska stärka sin position som ett varumärke i världsklass med en stor andel internationella lyxvarumärken, unika upplevelser och utökad service. Vi är övertygade om att Henriks breda erfarenhet och kompetens kommer att bli en stor tillgång när han nu ska leda NK in i framtiden, säger Ivo Stopner, vd för Hufvudstaden.



Hufvudstaden förvärvade NK-varuhusen 1998 och då hade varuhuset redan varit ett entreprenörsdrivet varuhus i sju år. Just nu pågår ett stort förnyelsearbete på NK Stockholm och förändringar har också inletts på NK Göteborg.



— NK är ett fantastiskt varumärke med en över hundraårig historia. Varuhusen är nu inne i en spännande förändringsresa driven av förändrade kundbeteenden. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya kollegor och varuhusens alla entreprenörer vara med och skapa framtidens NK, säger Henrik Andréasson, tillträdande vd för NK.



Bo Wikare kommer att fortsätta som tf vd för NK fram till Henrik Andréassons tillträde. Därefter återgår han på heltid till sin ordinarie tjänst som Chef Affärsutveckling på Hufvudstaden.



