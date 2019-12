Sören Holm Johansen och Jens-Peter Saul från Ramboll och Mette Kynne Frandsen och Louis Becker Hansen från Henning Larsen. Bild: Ramboll

Henning Larsen blir en del av Ramboll

Bolag Det världsberömda arkitektföretaget Henning Larsen blir en del av Ramboll Group. Den gemensamma visionen är att skapa hållbara städer och byggnader som svarar mot de globala utmaningarna.

Henning Larsen fortsätter i eget namn och ska i den nya organisationen driva den delade ambitionen att skapa integrerade designlösningar för hållbara städer och byggnader, baserat på verksamheternas globala plattform och nordiska ursprung.



– Arkitektur handlar idag inte bara om att designa och bygga, utan om att lösa människors konkreta utmaningar. Vi ser det som ett utökat arkitekturbegrepp och kombinerar design med forskning och kunskap. Så har vi arbetat de senaste tio åren och i den nya konstellationen tillsammans med Ramboll kommer vi att ha tillgång till världsledande expertis, teknik och digitalisering. Det kommer att utveckla vår arkitektur och våra projekt på helt nya sätt i framtiden, säger Louis Becker, partner and chefsdesigner på Henning Larsen.



Med sina nordiska rötter har både Henning Larsen och Ramboll stort fokus på kvalitet, kunskap och social hållbarhet. Mette Kynne Frandsen, vd och partner på Henning Larsen, menar att samarbetet ger stora möjligheter.



– Vi har just levererat vårt bästa årsresultat i företagets historia, drivet av global expansion med projekt på sex kontinenter. Tillsammans med Ramboll har vi kapacitet att ta nästa steg i vår internationalisering och stärker vår förmåga att skapa hållbara och visionära byggnader som erbjuder konkreta lösningar på några av de största utmaningarna som präglar städer och samhällen över hela världen, säger Mette Kynne Frandsen.



Att Henning Larsen nu blir del av Ramboll är ett strategiskt viktigt steg. Under de kommande åren är ambitionen att etablera en global arkitekturverksamhet med cirka 800 arkitekter och landskapsarkitekter med Mette Kynne Frandsen som ansvarig chef. Enligt Jens-Peter Saul, koncernchef för Ramboll group, betyder det att Ramboll kommer ännu närmare sina kunder.



– Tillsammans med Henning Larsen förenar vi arkitektur, integrerad design och starka digitala lösningar för att skapa ett positivt globalt avtryck på hållbarheten. För Ramboll innebär förvärvet även att vi kan stärka dialogen med kunder i tidiga skeden, där fokus ligger på koncept- och idéutveckling, och på så sätt bidra till en hållbar design från start. Tillsammans får vi en unik position i konkurrensen om de mest spännande och utmanande projekten och vi ökar internationaliseringen baserat på ett skandinaviskt ursprung, säger Jens-Peter Saul, koncernchef på Ramboll Group.



Förvärvet träder i kraft den 2 januari 2020.



Fakta // Henning Larsen

Henning Larsen, som i år firar 60-årsjubileum, är en av Danmarks ledade arkitekturbyråer och har genomfört projekt över hela världen. Företaget grundades av arkitekten Henning Larsen och är globalt erkänt för sin estetik, hållbarhet och sociala arkitektur. Idag har de cirka 300 medarbetare på sex kontor. Henning Larsens många ikoniska projekt omfattar allt från enskilda byggnader till planer för hela stadsområden. Bland de nyaste projekten finns utbyggnaden av Bastilleoperan i Paris, utvecklingen av den 177 hektar stora stadsdelen Shenzen i Kina, Østre Landsret i Köpenhamn, ett nytt stadscentrum i Wolfsburg och bostadsområdet Mission Rock i San Fransisco. 2019 nådde Henning Larsen det bästa finansiella resultatet i arkitekturföretagets historia. 78 procent av omsättningen kommer från projekt utanför Danmark.



Fakta // Ramboll

Ramboll är en globalt ledande teknikkonsult som grundades i Danmark 1945. I dag har Ramboll över 16.000 anställda, varav cirka 500 är arkitekter och landskapsarkitekter. Företaget har global närvaro och stark representation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Ramboll har verksamhet inom byggande, transport, miljö och hälsa, vatten, energi och management consulting. Rambollfonden är den största ägaren av Ramboll Group. Fondens huvudsyfte är att tillgodose långsiktig utveckling av företaget i enlighet med dess kärnvärden. Aktier i Ramboll Group A/S ägs till 90 procent av Ramboll Foundation och till 2 procent av medarbetarna.



Fakta // Henning Larsen och Ramboll

Både Henning Larsen och Ramboll har den klart största delen av sin omsättning utanför Danmark och förvärvet ger möjlighet till ett ännu starkare globalt avtryck. Den gemensamma plattformen med 16.500 arkitekter, ingenjörer och andra experter i 35 länder gör det möjligt att stärka positionen på de nyckelmarknader som varit båda företagens fokus de senaste åren: Norden, USA, Tyskland och Asien.

Ramboll och Henning Larsen har de senaste åren arbetat tillsammans i ett flertal ikoniska projekt som exempelvis Harpa konserthall och konferenscenter i Reykjavik och Operaen i Köpenhamn. Aktuella projekt är Carlsberg Stad och Redmolen i Köpenhamn.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen