Koppartråden. Bild: Walk the Room

Henkel flyttar till Skandia Fastigheters Koppartråden

Uthyrning Den tyska skönhetskoncernen Henkel flyttar sitt Nordenkontor till Skandia Fastigheters Koppartråden i Sundbyberg.

När den tyska skönhetskoncernen Henkel beslutade sig för att flytta sitt Norden-kontor till Sundbyberg var de höga hållbarhetsambitionerna avgörande, liksom en långsiktighet hos fastighetsägaren. Även samarbetet med co-workingaktören Convendum i huset lockade.



Det står nu klart att Henkels cirka 120 medarbetare i Stockholm under hösten 2023 flyttar till 2 200 kvadratmeter i Sundbybergs Fabriksparken. Den före detta kabelfabrik som Skandia Fastigheter nu omvandlar till moderna arbetsplatser med bevarad industricharm har fått namnet Koppartråden. Det blir en arbetsplats som stöttar verksamheten och bygger varumärket Henkel, globalt ledande inom tätningsmedel, rengöringsprodukter och skönhetsvård. Henkels nya kontor får öppna ytor med drygt fyra meters takhöjd och generöst ljusinsläpp via karaktärsgivande fönsterpartier. Kontorsytor och mötesrum kompletteras med ett showroom för demonstration av industriprodukter samt en utbildningsstudio för professionell hårvård. Läget är optimalt med pendeltåg, t-bana, tvärbana och bussar utanför dörren. Den som cyklar har tilltagna cykelparkeringar och trevliga omklädningsrum att åtnjuta i byggnaden.

– Byggnadens design och själ passar utmärkt med Henkels historia. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla oss som företag och arbetsgivare med hjälp av vårt nya kontor som uppfyller de senaste miljökraven, och i kombination med en ny fräsch design skapar en inspirerande arbetsmiljö för våra anställda, säger Micael Forsberg, vd för Henkel Norden.



Fastigheten kommer att certifieras enligt BREEAM Very Good och inomhusklimatet enligt Well Core, som säkrar en hälsosam arbetsmiljö för företag som lägger extra vikt vid medarbetarnas välmående. Genom att göra en återbruksinventering och därefter försäljning av det material som avlägsnades från byggnaden inför renoveringen har byggnadsmaterial återbrukats i största möjliga mån.

– Jag är både stolt och glad över att få kroka arm med denna långsiktiga kund och partner, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter. De tillträder sitt nya kontor om drygt ett år, men innan dess ser vi fram emot det samverkansprojekt det innebär att iordningställa en arbetsplats på ett hållbart och långsiktigt sätt.

