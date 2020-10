Nils Styfs Hemsö uppför spektakulärt kommunhus och hotell i Trelleborg. Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar kommunhus och hotell i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Hemsös planerade nybyggnation av ett kommunhus kombinerat med en hotell- och konferensanläggning i centrala Trelleborg börjar ta form. Byggnaden får en särpräglad arkitektonisk utformning och blir 16 våningar hög med panoramautsikt över havet och Trelleborg stad. Det historiska magasinshuset kommer också att renoveras och kopplas ihop med huvudbyggnaden.

Den nya byggnaden får en uthyrningsbar yta på cirka 10 500 kvadratmeter som inkluderar konferensanläggning och café i Thelinska magasinet. Kommunhuset får en yta på cirka 3 000 kvadratmeter fördelat på reception och kontor på de nedersta fyra planen. Hotellet får 132 hotellrum varav flertalet har havsutsikt och några med privata balkonger. De gemensamma ytorna på plan 10 och 14 har panoramavy över havet och Trelleborgs stad. På dessa våningar planeras SPA med pool, jacuzzi, bastu, behandlingsrum och gym samt en dubbel takterrass på plan 10. Plan 14 kommer att inrymma en skybar med takterrass och ett glasat burspråk. Andra faciliteter inkluderar lobby, restaurang och bar med uteservering på markplan.



– Kommunen har efterfrågat både restaurang och möteslokaler och behovet av logi förväntas öka i staden. Vi är därför stolta över att kunna bidra till kommunens utveckling genom den här byggnationen som också blir ett landmärke för Trelleborg. Den nya toppmoderna hotell- och stadshusbyggnaden blir en plats som både invånarna och besökare kan glädja sig åt, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.



– Det här skall bli väldigt spännande. Byggnation på just denna plats blir ju inte mindre än en milstolpe i Trelleborgs stadsbyggnadshistoria. Otroligt roligt och härligt att är just Hemsö som gör satsningen, som känns som en långsiktig och hållbar aktör i kommunen, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.



Hotell- och kommunbyggnaden ligger i Trelleborgs centrum, nära centralstationen och Trelleborgs hamn. 1,8 miljoner passagerare reser via hamnen varje år vilket leder till en betydande efterfrågan på hotellrum. Den expansiva företagsmarknaden Hyllie ligger dessutom bara 20 minuter bort med bil. Trelleborg genomför även en större omvandling då hamnen kommer att flyttas strax öster om stadens centrum och nya stadsdelar utvecklas.



Planen är att byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med nivå Guld på energianvändning.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen