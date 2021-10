Hemsö vill minska det digitala utanförskapet. Bild: Canva

Hemsö genomför Internetlyftet – åtgärdar digitalt utanförskap i äldreboenden

Bolag Hemsö ingår ett långsiktigt samarbete med Corporate Fiber för att uppgradera den digitala standarden i fastighetsbeståndet genom etablering av digital infrastruktur- och kommunikationsplattform för vårdoperatörer, hyresgäster och den egna fastighetsdriften.

Ett tiotal piloter i äldreboenden genomförs nu med avsikt att uppgradera större delen av Hemsös samlade fastighetsbestånd. Med Internetlyftet tar Hemsö steget mot att åtgärda det digitala utanförskapet i äldreboenden så att alla boende ges möjlighet till internet med hög kapacitet i alla ytor. Den digitala infrastrukturplattformen innebär flexibel och modern utbyggnad av digitala lösningar i framtiden.



– Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och förvalta samhällsfastigheter på ett hållbart sätt. Med Internetlyftet tar vi som fastighetsägare ett större samhällsansvar. Vi vill stötta där det finns tydliga behov, som blivit ännu mer tydligt under pandemin. Internetlyftet är ett stort steg mot att åtgärda det digitala utanförskapet genom att alla på äldreboenden får möjlighet till internet med hög kvalitet, säger Fredrik Hörnsten, CDO på Hemsö.



Internetlyftet innebär att Hemsö etablerar en bottenplatta av digital infrastruktur och kommunikation i fastigheterna med fibernät, tillgång till internet med hög kapacitet samt med heltäckande Wi-Fi-nät i hela fastigheten. Samtidigt förbereds fastigheterna för utbyggnad av mobil inomhustäckning för 5G. Internetlyftet leder också till effektiv fastighets IT, datadriven och hållbar förvaltning samt fastighetsautomation.



– Vi är stolta att få vara med och utveckla Hemsö och etablera en ny digital standard för äldreboende med början i Sverige. Vi är övertygade att detta kommer göra skillnad för boende, anhöriga och samhället. Tillgång till stabil och framtidssäkrad uppkoppling är grunden för den digitala transformation som vi är på väg in i och som rådande omvärldsläge påskyndat, säger Rolf Blom, vd på Corporate Fiber.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen