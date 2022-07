Jens Melin, Anna Kempe och Peter Frey. Bild: Hemnet

Hemnet förändrar i ledningsgruppen

Bolag Förändringar i Hemnets ledningsgrupp – Jens Melin utsedd till tillförordnad CFO.

Den 9 augusti kliver Jens Melin in i rollen som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för Hemnet i samband med att Carl Johan Åkesson, som tidigare kommunicerats, lämnar bolaget. Jens Melin har varit på Hemnet sedan 2019 i rollen som Head of Group Accounting & Control och har tidigare bland annat arbetat som auktoriserad revisor på PWC och Group Financial Controller på Autoliv. Rekryteringen av en ny CFO fortsätter parallellt.



Vidare stärks Hemnets ledningsgrupp upp med två nya medlemmar. Den 17 augusti går Anna Kempe in i den nyinrättade rollen som Chief People and Culture Officer. Hon har en bred erfarenhet från roller som inneburit såväl HR- som affärsansvar inom bolag som bland annat Schibsted, Wise Group, Circle K och Unilever. Den nya rollen är ett resultat av Hemnets tillväxt där personal-, kultur- och rekryteringsfrågor får allt större strategisk vikt. Förändringen innebär även att nuvarande Chief Communication and People Officer Jessica Sjöberg går in i en mer renodlad kommunikations- och varumärkesroll som Chief Communication and Brand Officer.



Den 17 augusti tillträder även Peter Frey som Chief Technology Officer (CTO). Peter Frey tar över efter PerOla Schelvander som lämnar Hemnet efter fyra år. Peter Frey jobbar idag som CTO på Genius Sports och har dessförinnan mångårig erfarenhet av liknande roller inom bland annat Betsson Group, Bonnier News och Aftonbladet.

– Jag är väldigt glad över att Jens vill ta över som tillförordnad CFO parallellt med att rekryteringen av en permanent lösning pågår. Bolaget är i mycket trygga händer med Jens som både är erfaren och kompetent samt kan Hemnet och våra finansiella processer väl, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet och fortsätter:

– Jag ser även fram emot att välkomna två ytterligare kollegor till vår ledningsgrupp. Både Anna och Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och kommer vara starka tillskott till vårt ledningsteam och vår organisation. Jag vill också passa på att tacka PerOla för sin insats som CTO under en period där utvecklingen av Hemnets tekniska plattform har varit helt central för vår framgång och tillväxt.

