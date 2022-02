Rymden. Bild: Helio

Helio öppnar i Rymden

Uthyrning Helio utvecklar nytänkande coworking-koncept i Rymden tillsammans med Gemfast.

2023 öppnar kontorsfastigheten Rymden efter en omfattande renovering av det tidigare Tyrénshuset. Fastigheten kommer att rymma alltifrån företag om 100 anställda till nystartade enmansföretag. Rymden präglas av en invändig rymd, designmässig lekfullhet och – tillsammans med Helio – en ny ambitionsnivå gällande vilka kringtjänster ett kontorshus ska erbjuda, enligt Helio. I Rymden kan hela våningsplan hyras av företag med ett hundratal anställda, medan fastighetens coworkingdel är skapad för allt från enmansföretag till företag runt 20 personer.



Rymden blir Helios nionde etablering.

– Jag tror på att skapa kontor som fungerar som magneter för människor, säger Patrik Åström, vd på Helio. Nu när vi vant oss vid att kunna jobba hemma så måste ett kontor vara galet bra på människor, gemenskap och samarbete för att det ska vara värt att åka dit.I Rymden har vi hittat en möjlighet att skapa just det, och dessutom i ett supercentralt läge vid Slussen. Extra spännande är att vi här kommer att kunna jobba med alla hyresgäster; att även större bolag i Rymden kommer att kunna ta del av alla aktiviteter och tjänster vi brukar göra för våra egna medlemmar.



Alla våningsplan i det som ska bli Rymden totalrenoveras just nu. Helio kommer själva att bli hyresgäst på två plan och även vara operatör för de tjänster och gemensamma ytor som huset kommer att erbjuda.

– Rymden är ett hus skapat under pandemin och utvecklat för att fungera efter den. Från första idéskiss har vi haft ambitionen om att skapa en mötesplats med service, gemenskap och flexibilitet på en helt ny nivå. Det är en vision som vi har byggt in i husets DNA. Och med Helio har vi den bästa möjliga samarbetspartner för att den visionen ska förverkligas, säger Stefan Lindhoff, vd på Gemfast.



Hyresgäster kommer att kunna flytta in i Rymdens helt nyrenoverade lokaler under våren 2023. Den vakanta ytan är för tillfället 4 100 kvadratmeter och hyresgäster kommer att ha möjlighet att hyra både hela våningsplan så väl som delar av dem. Uthyrningen förmedlas av Avanti Partners.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

