Patrik Hall, vd för Heimstaden. Bild: Lasse Åkerström

Heimstaden tar in 1 125 miljoner i nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Heimstaden tar in 1 255 miljoner kronor i en företrädesemission (om 375 miljoner) och en riktad emission (750 miljoner) av preferensaktier.

92,06 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter.



Likviden från företrädesemissionen uppgår till 375 000 000 kronor före emissionskostnader.



Eftersom intresset för att teckna preferensaktier utan teckningsrätter i betydande grad översteg det antal preferensaktier som var tillgängligt inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp efter tilldelning till tecknare med företrädesrätt, har styrelsen beslutat om en riktad Emission av preferensaktier till en teckningskurs om 32 kronor per preferensaktie, vilket är samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Tilldelning av preferensaktier i den riktade emissionen har gjorts till internationella institutionella investerare, family offices och privata investerare.



Första dagen för handel av de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market beräknas infalla per eller omkring den 15 juni 2021.

- Nicklas Tollesson

