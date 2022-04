Heimstaden köper stort i Finland

Patrik Hall, vd för Heimstaden. Bild: Lasse Åkerström

Transaktioner Heimstaden köper 64 fastigheter i Finland av Balder-ägda Sato.

De 64 fastigheterna består av 2 009 bostäder och 30 kommersiella lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 109 068 kvadratmeter. Bostäderna har en medelstorlek på 52 kvadratmeter där majoriteten är studio- eller enrumslägenheter.



Huvuddelen av portföljen (93 procent) återfinns i Uleåborg, Lahtis och Jyväskylä, som erbjuder attraktiva investeringsfundament och är bland de största städerna i landet.

– Med detta förvärv stärker vi vår närvaro och exponering mot den starka finska bostadsmarknaden. Det passar bra med vår strategi att utöka vår portfölj i och runt tillväxtstäder över hela Finland, säger Stanislav Kubacek, vd för Heimstadens investeringsteam för Östeuropa.



Efter att ha gått in i Finland i juli 2021 har Heimstaden Bostad utökat sitt fotavtryck i landet och har efter denna transaktion totalt cirka 3 000 finska bostäder i portföljen.

– Vi är glada över att utöka vår närvaro i dessa attraktiva städer runt om i Finland och ser fram emot att erbjuda mer hållbara och vänliga hem till våra finska kunder. När vi når tillräcklig skala kommer vi att etablera lokal intern verksamhet i landet, säger Andreas Lindqvist, verksamhetschef på Heimstaden Finland.



Heimstaden Bostad rådgavs av H&H Consulting, Krogerus, Newsec och PWC i transaktionen.



Catella var rådgivare åt Sato.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2500 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Tack vare stora volymer, lokal närvaro och bredd och djup inom många olika verksamhetsområden har Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.



Sedan 2001 har Newsec två gånger per år gett ut Newsec Property Outlook, en översiktlig och kost...

Läs mer om Newsec på Branschguiden