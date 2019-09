Bild: Eon

Heimstaden köper Eons anrika huvudkontor

Transaktioner Den anrika tegelbyggnaden, ritad av arkitekten Klas Anshelm, har i 54 år varit en hemvist för energibolag. Nu säljer Eon sitt huvudkontor i Malmö till fastighetsbolaget Heimstaden.

Det är nu klart att kontorshuset på Carl Gustafs väg 1 i Malmö, också känt som Eon-huset, får nya ägare. I dag den 18 september skrevs avtalet under och från och med den 1 november ägs huset av bostadsfastighetsbolaget Heimstaden som kommer att använda huset till kontor.



– Det är så klart blandade känslor. Vi säljer ju vårt "hem". Det här huset har varit Sydkrafts huvudkontor och Eons nordiska huvudkontor i över 50 år, men det känns bra att huset lever vidare som kontorshus och så småningom får hysa ännu ett nordiskt huvudkontor, säger Marc Hoffmann, vd Eon Sverige.



Huset ritades av arkitekten Klas Anshelm och Sydkraft flyttade in i byggnaden 1965. 2005 blev Sydkraft ett helägt dotterbolag i Eon koncernen, huset blev Eons nordiska huvudkontor och har fram till nu varit en symbolbyggnad för södra Sveriges energiförsörjning. Nu ska Eon istället flytta till ett nybyggt hus i den nya Malmöstadsdelen Nyhamnen.



– Det blir ett kontor som passar dagens Eon bättre. Huset kommer att certifieras enligt den internationella WELL-standarden som, utöver höga krav på hållbart byggande, även inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Marc Hoffmann, vd Eon Sverige.



Försäljningsavtalet innebär att Eon blir enda hyresgäst i huset till och med juni 2023, med möjlighet till förlängning. Därefter flyttar Heimstaden in på Carl Gustafs väg 1.



– Detta är en fastighet i ett utmärkt centralt läge med möjlighet till bostadsbyggnation, vårt framtida huvudkontor och möjligheter att förverkliga våra mål kring social hållbarhet, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

