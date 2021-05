Pär Wallin, head of IT, Heimstaden, Ellinor Hermansson, hyresgäst, Adam Molin, systemtekniker på Heimstaden. Bild: Heimstaden

Heimstaden har rullat ut sitt första smarta hem-projekt

Bostäder Pilotprojektet i Arlöv ska utforska det uppkopplade hemmet och hur tekniken kan förbättra både förvaltning och boendeupplevelse.

275 bostäder ingår i pilotprojektet där Heimstaden, tillsammans med en rad olika leverantörer, möjliggjort en smidigare och tryggare boendeupplevelse tack vare digitalisering av fastighetsnära tjänster.



– Vi vill hela tiden utveckla vårt erbjudande och förbättra och förenkla boendeupplevelsen för våra hyresgäster. I Arlöv testar vi något som ingen annan hyresaktör testat tidigare, åtminstone inte helhetsmässigt och det är rätt häftigt, säger Pär Wallin, head of IT, Heimstaden Sverige.



Heimstaden har skräddarsytt en mobilapplikation så att hyresgäster smidigt kan interagera med fastigheten. Uppkopplade last mile-leveransboxar, digitala lås och delningstjänster av elcyklar och verktyg är några av de funktioner som appen knyter samman. Utvalda lägenheter har också fått sensorer installerade så att det går att övervaka incidenter såsom rökutveckling, läckage eller inbrott.



– Vi vill att hyresgäster ska känna en större kontroll över sin bostad även när de inte befinner sig i den. Har det inträffat en olycka i hemmet, säg ett vattenläckage, då får hyresgästen genast en notis om det och kan sen snabbt och enkelt göra en felanmälan, fortsätter Pär Wallin.



FAKTA/ Smarta hem och app-funktioner – Fasanen, Arlöv:

- Digitalt lås till både bostad och gemensamma ytor

- Smart plugs (aktiverar och deaktiverar eluttag via app)

- Röksensor

- Vattensensorer

- Fönster/balkong-sensorer

- Last mile-leveransboxar (DHL & PostNord)

- Låna t.ex. eldriven lådcykel eller verktygslåda

- Rabatter och erbjudanden

- Kommunikation mellan grannar

- Blogg

- Manualer till bl.a. vitvaror

- Information om bostaden, fastigheten och området.

