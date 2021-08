Heimstaden genomför ny jätteaffär i Danmark. Bild: Heimstaden

Heimstaden gör ny dansk jätteaffär – köper för 3,5 miljarder

Transaktioner Heimstaden köper 1 473 lägenheter på flera danska orter för totalt 3,5 miljarder svenska kronor.

Portföljen består av 34 fastigheter, varav 18 stående tillgångar med 680 bostäder, varav en kommersiell fastighet. 16 fastigheter är under uppbyggnad och förvärvas med forward purchase-struktur med leverans under de närmaste 24 månaderna. Transaktionen stängs 13 augusti.



Fastigheterna kompletterar Heimstadens befintliga geografiska avtryck och operativa plattform med fastighets- och anläggningshanteringskapacitet i hela Danmark. Fastigheterna ligger främst på Jylland med två fastigheter belägna på Fyn.

– Vi är glada över att ytterligare stärka vår närvaro och exponering mot starka danska bostadsmarknader. Detta förvärv passar bra in i vår strategi att expandera vår portfölj i och runt tillväxtstäder i hela Danmark, där vi också bidrar till lokalt värdeskapande, säger Christian Fladeland, investeringschef på Heimstaden.



Bostadsportföljen består huvudsakligen av radhus och parhus i eller nära medelstora danska städer, såsom Vejle, Herning och Holstebro. Portföljen, inklusive projekt under uppbyggnad, har en uppskattad bruttohyresinkomst på 186 miljoner kronor och rörelseresultat på 148 miljoner kronor på en helt uthyrd basis. 15 procent av bostadsinkomsten kommer från reglerade enheter.

– Vi strävar efter att erbjuda vänliga hem för kunder i alla stadier av livet och bidra till en sund bostadsmarknad. Vi har redan en betydande närvaro på Jylland och Fyn och de nya fastigheterna kompletterar vår befintliga portfölj väl med möjlighet till operativa synergier, säger Michael Byrgesen Hansen, Country Manager på Heimstaden Danmark.

- Axel Ohlsson

