Patrik Hall. Bild: Axel Ohlsson

Heimstaden Bostad expanderar till Polen

Transaktioner Heimstaden Bostad köper två build-to-rent projekt i Warszawa, Polen. Säljare är franska entreprenadföretaget Eiffage, som också kommer vara huvudentreprenör. Köpeskillingen uppgår till cirka 65 miljoner euro.

Förvärvet omfattar fastigheter i Praga Polnoc och Sluzewiec, två av Warszawas snabbast växande bostadsområden. Portföljen består av 640 bostäder (24 363 kvadratmeter), 2 117 kvadratmeter kommersiella enheter och parkeringsplatser.



Den avtalade köpeskillingen uppgår till cirka 65 miljoner euro, och kommer att finansieras med eget kapital. Vid färdigställande uppskattas projekten generera hyresintäkter om fem miljoner euro årligen. Byggstart planeras tidigt 2021 och projekten förväntas vara färdigställda Q1 2022 respektive Q1 2023.



Under 2019 tillkännagav Heimstaden Bostad beslutet om att expandera sin strategi till att inkludera andra europeiska marknader i tillägg till Skandinavien, detta med ett fokus på central- och östeuropeiska marknader med gynnsam makroekonomi och bostadsutveckling.



Den polska ekonomin har det senaste decenniet visat en imponerande utveckling och med en befolkningstillväxt samt stigande hushållsinkomster, förväntas Warszawa vara en av de snabbast växande europeiska städerna under de kommande åren.



– Förvärvet är i linje med vår strategi om att expandera Heimstaden Bostad till europeiska marknader med starka makroekonomiska utsikter och dynamiska bostadsmarknader. Den polska bostadsmarknaden är både stark och stabil, och den fortsatta befolkningstillväxten i storstäderna övertygar oss om att våra bostäder kommer tas emot väl, säger Christian Fladeland, co-CIO för Heimstaden.



Heimstaden Bostad kommer söka fler investeringsmöjligheter på den polska marknaden, i såväl befintligt bestånd som i nyproduktionsprojekt.

I syfte att erbjuda kunder bästa möjliga service i linje med konceptet Friendly Homes, kommer Heimstaden nästa år etablera en lokal förvaltning i Polen.



– När vi nu går in i Polen gör vi det med ett livslångsiktigt perspektiv, vi kommer bygga upp en egen förvaltning av högsta kvalitet som ska möjliggöra omtänksamma och hållbara hem. Vi ser fram emot möjligheten att presentera vår kundcentrerade affärsmodell för våra framtida polska kunder, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.



Rådgivare till Heimstaden Bostad var Dentons (legal), Deloitte (skatt), Arcadis (teknisk), Leach & Partners (operations) och CBRE (kommersiell).

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen