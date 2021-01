Heidi Wik. Bild: Tessin

Heidi Wik blir ny vd för Tessin

Karriär Tessin Nordic AB rekryterar Heidi Wik som vd och koncerncnef. Jonas Björkman går över till en roll som affärsutvecklingschef.

Vd-rekryteringen är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kärnaffären samtidigt som Tessin ökar satsningarna på att bygga upp Tessin Capitals erbjudande mot institutionella investerare. Tessins nuvarande vd Jonas Björkman tillträder den nyinrättade rollen som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.



– Redan 2018 satte vi målsättningen att Tessin skulle bli ett noterat bolag då vi är övertygade om att det kommer bidra positivt till vår förmåga att växa. Vår framtida tillväxt bygger på tre faktorer; att accelerera vår kärnaffär, bredda och fördjupa vårt erbjudande samt utöka vår förmåga att erbjuda institutionella investerare attraktiva investeringsmöjligheter, säger Håkan Nyberg, styrelseordförande i Tessin.



– Rekryteringen av Heidi Wik är ett viktigt steg för att nå de mål vi har satt upp och jag är glad att Heidi har valt att ansluta till Tessin och hälsar henne varmt välkommen.



Tessin kommer som tidigare meddelats noteras på Nasdaq First North under första delen av 2021 och utnämningen av Heidi Wik till ny vd som som en viktig pusselbit för Tessins framtida tillväxt.



Heidi Wik har erfarenhet av att verka i en reglerad miljö, av försäljning och har gedigen erfarenhet av att leda utvecklingen av affärsfokuserade tekniska lösningar för banker, finansiella institut och fintech-bolagm vilket är viktiga pusselbitar för Tessins fortsatta tillväxtresa.



I och med utnämningen av Heidi Wik kommer Tessins nuvarande vd Jonas Björkman axla rollen som chef för affärsutveckling vilket skapar möjligheter att lägga ett utökat fokus på institutionella investerare.



– Rekryteringen av Heidi är ett viktigt steg i vårt arbete med att bygga Tessin till en ledande spelare inom fintech. För mig personligen innebär det att jag nu kan fokusera på att positionera Tessin och vår plattform som ett intressant alternativ för större professionella investerare och institutionellt kapital, säger Jonas Björkman, vd och medgrundare av Tessin.



Heidi Wik kommer närmast från en position som chef för bankverksamheten inom Forex Bank. Hon har en Master i Ekonomi från Åbo Akademi. Hon tillträder sin position preliminärt under försommaren 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

