Patrik Emanuelsson. Bild: Heba/Sebastian Sandström

Heba passerar tio miljarder

Bolag Heba passerar i sin Q4 tio miljarder kronor i fastighetsvärde. Förvaltningsresultatet ökar med 6,2 procent på helårsbasis och utdelningen höjs till 1,20 kronor per aktie (1,10).

Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 388,4 (380,5) Mkr

• Driftsöverskottet uppgick till 261,1 (250,2) Mkr

• Förvaltningsresultatet uppgick till 178,8 (168,4) Mkr

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 620,7 (557,2) Mkr

• Årets resultat uppgick till 724,1 (653,6) Mkr, vilket motsvarar 8,77 (7,92) kr per aktie

• EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) uppgick till 81,87 (73,57) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 11,3 %

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 (1,10) kr per aktie



– Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter är större än någonsin, både hos fastighetsägare och hyresgäster. Vi följer lagd strategi med full kraft och ska utveckla många nya spännande projekt, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

