Heba ökar förvaltningsresultatet – sätter nya mål

Bolag Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat resultat. Första halvårets förvaltningsresultat är 18,3 procent bättre än föregående år. Bolaget sätter i samband med Q2-rapporten nya finansiella mål.

Heba har satt nya finansiella mål och riktlinjer, där det övergripande målet är att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet.



Målen:

Förvaltningsresultatet årligen ska öka med 10 procent.

Belåningsgraden över tid inte ska överskrida 50 procent.



Utdelningen årligen ska vara minst 70 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.

Delårets resultat efter skatt ökade till 370,8 mkr jämfört med 72,8 mkr föregående år. Bolaget planerar för tillväxt med bibehållen finansiell ställning flera år framöver.



– Vi har startat en tillväxt som kommer pågå under många år framåt. Med vår liggande projektportfölj ska vi årligen kunna leverera en tioprocentig tillväxt på förvaltningsresultatet och samtidigt följa våra finansiella riktlinjer. Vi har förtydligat våra finansiella mål och planerar noga för att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet, säger Patrik Emanuelsson vd, Heba.



Delårsresultatets förbättring bottnar i den växande projektportföljen samt helårseffekten av fjolårets tre nya fastigheter – ungdomsbostäder i Hökarängen och hyreslägenheter i Silverdal, Sollentuna samt i Täby Park. 2021 tar Heba ytterligare fyra nyproducerade fastigheter i bruk, i tre för Heba nya kommuner. Under andra kvartalet har två av dessa tillträtts, ett äldreboende i Näs Österåker och ett i Vallentuna. Under andra halvåret tillträder bolaget hyreslägenheter i Vallentuna samt i Norrtälje.



Under delåret har Heba lanserat sitt gröna finansiella ramverk som fick högsta betyg dark green på 5 av 6 kriterier vid oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Ciceros granskning. Ramverket öppnade för en framgångsrik emittering av bolagets första gröna obligationer på 1 650 mkr.

Under andra kvartalet fick Heba också ISO-certifikat för miljö- och kvalitetsledningssystemen.



• Delårets resultat uppgick till 370,8 (72,8) mkr, vilket motsvarar 4,49 (0,88) kr per aktie.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 106,9 (90,3) mkr.

• Hyresintäkterna uppgick till 216,7 (193,5) mkr.

• Driftsöverskottet uppgick till 150,0 (133,3) mkr.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 328,9 (36,2) mkr.

• Substansvärde (NAV) uppgick till 96,58 (82,21) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 17,5 procent.

