Patrik Emanuelsson, vd Heba. Bild: Heba

Heba minskar förvaltningsresultatet – sänker utdelningen

Bolag Heba redovisar ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna steg till 137,4 miljoner kronor (121,2), en ökning med 13,4 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 96,4 miljoner kronor (80,9), en ökning med 19,2 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet sjönk till 53,1 miljoner kronor (58,7), en minskning med 9,5 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -265,8 miljoner kronor (677,6). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -8,9 miljoner kronor (13,3).



Resultatet före skatt var -221,5 miljoner kronor (749,3).



Resultatet efter skatt blev -190,0 miljoner kronor (615,7).



Resultat per aktie hamnade på -1,15 kronor (7,47).



I utdelning föreslås 0,45 kronor per aktie (0,80).



Substansvärde låg på 52,73 kronor per aktie (55,73) vid årsskiftet.



Förvaltningsresultatet för 2023 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2022.



– Heba gör ett stabilt resultat för helåret, trots läget i omvärlden med ökade räntor, stigande elpriser och inflation. I dessa tider utgör Hebas stabila finansiella ställning en trygg plattform. Trots att räntorna påverkar oss mer under 2023 bedömer vi att förvaltningsresultatet kommer fortsätta öka, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba.



Förutsättningarna på marknaden har lett till få avslutade affärer vilket gör det svårt att ringa in avkastningskraven som ligger till grund för fastighetsvärdering skriver bolaget i rapporten. Den externa värderingen av Hebas fastigheter visar en värdeförändring med -4,1 procent för helåret 2022.



– Heba har under året snabbt ställt om till följd av nya förutsättningar i omvärlden. Vi har löpande sett över hur vi kan öka vår överskottsgrad. Vi har under året också haft stort fokus på det finansiella och arbetat med vår långa ränte- och kapitalbindning, med god beredskap och planering för kommande refinansieringar. I osäkra tider är det rimligt att vidta en viss försiktighet, säger Patrik Emanuelsson.

