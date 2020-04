Fastigheten Gråalen 1 i Norrtälje hamn. Bild: Slättö

Heba köper för 400 miljoner av Slättö

Transaktioner Slättö har, inom sin fond Slättö VI AB, tecknat avtal med Heba avseende försäljning av en hyresbostadsfastighet i Norrtälje hamn. Fastigheten är under uppförande och Heba tillträder vid färdigställande som beräknas ske under det andra kvartalet 2021. Transaktionen sker i bolagsform och underliggande fastighetsvärde uppgår till 401 miljoner kronor, motsvarande 47 000 kronor per kvadratmeter uthyrningsbar area.

Fastigheten Gråalen 1 är belägen i Norrtälje hamn där en ny stadsdel växer fram med flera aktörer representerade. Den nya stadsdelen blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna och kommer bland annat att innehålla parker, torg, kajstråk, närservice samt ytor för rekreation.



Projektet som Heba förvärvar består av 143 lägenheter fördelat på åtta huskroppar om fyra till sex våningar. Total uthyrningsbar yta uppgår till 8 527 kvm, varav 535 kvadratmeter utgör lokalyta.

– Detta är ett viktigt projekt för oss på Slättö och vi känner oss både trygga och glada över att lämna över fastigheten i Hebas goda händer kommande år. Vi kommer att inleda ett nära samarbete med Heba för återstoden av projektet, kommenterar Sofie Sihver, transaktionschef på Slättö.

– Detta är vårt andra förvärv i vackra Norrtälje hamn. Tillsammans med vårt tidigare förvärv som ligger i direkt anslutning blir det en bra förvaltningsenhet med 226 hyreslägenheter och ett äldreboende med 80 lägenheter, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen