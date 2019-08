Heba redovisar fina siffror i årets andra kvartalsrapport. Bild: Skärmdump Google maps

Heba förbättrar förvaltningsresultatet med 11,5 procent

Bolag Heba redovisar i sin Q2-rapport ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 procent. Under första halvåret har bolaget sålt sex fastigheter för 755 miljoner kronor.

Bild: Heba

Patrik Emanuelsson. Patrik Emanuelsson.

Under andra kvartalet har Heba tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola i Österåker.



Dessutom har bolaget under första halvåret sålt sex fastigheter för 755 miljoner kronor, vilket överstiger den externa värderingen.



Hebas Q2-rapport i korthet:



# Hyresintäkterna uppgick till 198,7 (185,9) miljoner kronor.

# Driftsöverskottet uppgick till 130,5 (119,5) miljoner kronor.

# Förvaltningsresultatet uppgick till 88,8 (79,6) miljoner kronor.

# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 122,6 (72,6) miljoner kronor.

# Periodens resultat uppgick till 206,0 (198,5) miljoner kronor, vilket motsvarar 2,50 (2,40) kronor per aktie.

# Det egna kapitalet var 4 987,8 (4 417,4) miljoner kronor motsvarande en soliditet om 50,3 (48,5) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 118,6 (63,3) miljoner kronor.

# Substansvärdet uppgick till 74,7 (67,0) kronor per aktie.



– Med en projektportfölj om 1,5 miljarder kronor som tas i drift de närmaste åren tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion ser vi med tillförsikt framåt, kommenterar Hebas vd Patrik Emanuelsson.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen