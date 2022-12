Terrassen.

Heba blir helägare till Terrassen i Uppsala

Transaktioner Heba blir nu 100-procentig ägare av 146 nyproducerade hyreslägenheter i Terrassen, Uppsala. Det sker i och med att Heba köper ut fastigheten och fastighetsägande bolag från ett gemensamt ägt joint venture (JV) med Åke Sundvall. Parterna har uppfört nyproduktion i två kvarter i attraktiva stadsdelen Rosendal. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 248 miljoner kronor.

Samtliga hyreslägenheter i Terrassen är uthyrda och de sista hyresgästerna flyttar in under slutet av november.



– Att Heba nu äger Terrassen stärker vår närvaro på marknaden i Uppsala där vi gärna fortsätter växa. Att ha flera fastigheter i staden gör vår förvaltning effektivare, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.



Lägenheterna är byggda med investeringsstöd och fastigheten är miljömärkt enligt Svanen. Attraktivt läge, hållbara lösningar och trivsamma lägenheter gör, vid sidan av fördelaktiga hyror, lägenheterna eftertraktade. Under förmedlingen av lägenheterna hade Bostadsförmedlingen i Uppsala 224 sökande per lägenhet.

