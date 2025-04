Leiv Synnes, vd för SBB. Bild: SBB

Här är de nya målen för SBB

Bolag SBB har beslutat att uppdatera bolagets finansiella- och operationella mål.

SBB har beslutat att uppdatera bolagets finansiella- och operationella mål samt utdelningspolicy i samband med att man nu publicerat årsredovisningen.



De nya finansiella och operationella målen:



Substansvärde:

Generera tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år.



Driftnetto:

Driftnetto i jämförbart bestånd ska öka med minst KPI + 1 procent per år.



Rating:

Koncernen ska på lång sikt uppnå BBB- rating som lägst.



Ledande bolag:

Skapa effektiva och ledande bolag inom alla affärsområden.



Energi:

Koldioxidneutrala år 2030 samt energieffektivisera fastigheter till 2030. Alla fastigheter når energiklass E som lägst. Förbättra majoriteten av fastigheter minst en energiklass



Utdelningspolicy:

Bolagets struktur ska möjliggöra stigande utdelningar när investment grade rating har uppnåtts.



– Vår ambition är att långsiktigt stärka SBB:s position, och vi gör nu en ansvarsfull anpassning av våra mål, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

