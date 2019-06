Här är de märkligaste namnen på landets bostadsrättsföreningar

Bild: Istock

Publicerad den 12 Juni 2019

Bostadsområde.

Bostäder SBC har grävt i arkiven och kartlagt tusentals namn på bostadsrättsföreningar runtom i landet. Några av de vanligaste namnen innefattar naturnära ord såsom berg, sol och ek. Ett annat tema som verkar vara en stor inspirationskälla är sagonamn, exempelvis Isprinsessan, Riddaren och Sagoskogen. Priset över de tokigaste namnen går däremot till Brf Torpedbåten och Pungpinan.

Redan för två år sedan listade SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, några av de vanligaste namnen på bostadsrättsföreningar runt om i landet. Då toppade naturnära teman såsom berg, sol och ek listan, vilket håller i sig än idag. Två andra kategorier som visat sig vara populära inspirationskällor är sagor och katter. Eller åtminstone delar av katter. Föreningar som Katthuvudet, Kattryggen och Kattrumpan är några av namnen på temat katt. När det kommer till sagor hittar vi föreningar som Askungen, Isprinsessan, Palatset, Prinsen, Riddaren, Sagoskogen, Sidenvävaren och Slottet.



Det finns de styrelsemedlemmar som är en aning mer fyndiga när det döpt sin förening. Bostadsrättsföreningen Handpenningen, Pistolen, Torpedbåten och inte minst Pungpinan är några av de namn som sticker ut från mängden. Släggan, Bultsaxen och Kylskåpet platsar också in på topplistan över de knasigaste bostadsrättföreningsnamnen.



– Viktigt att tänka på för att namnet ska godkännas av bolagsverket är att det ska innehålla ordet Bostadsrättsförening, samt att inget annat företag eller förening har samma namn i det län som föreningen ska registreras i. För att undvika att behöva hålla en ny föreningsstämma med namnröstningar rekommenderar vi att fler namnförslag röstas igenom samtidigt. Alternativt beslutar man att styrelsen har tillåtelse att skicka in nya namnförslag vid nekande, säger Minette Öhman, marknads- och kommunikationschef på SBC.



Topp 10: Här är de knasigaste bostadsrättsföreningsnamnen



1. Torpedbåten

2. Pungpinan

3. Kattrumpan

4. Pistolen

5. Bultsaxen

6. Kylskåpet

7. Hollywood

8. Släggan

9. Handpenningen

10. Lilla Isprinsessan



Här är de vanligaste temana för namn bland bostadsrättsföreningar:



# Gator och områden

# Växter (ex. Ek, Björk, Ask)

# Natur (ex. Berg, sten)

# Djur (ex. Katt, Igelkotten, Nyckelpigan, Lejonet)

# Väder och årstider (ex. sommar, vinter, sol, snö)

# Saga (ex. Askungen, Isprinsessan, Lilla Isprinsessan, Palatset, Slottet, Kejsarkronan, Kejsarinnan, Prinsen, Riddaren, Ryttaren, Sagoskogen)

# Vapen (ex. Bajonetten, Släggan, Pistolen)

# Astrologi (ex. Nordstjärnan, Polstjärnan, Stjärnan)

# Verktyg (ex. Hammaren, Spiken, Sågen)

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

