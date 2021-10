SBB köper av Hanssongruppen i Ystad. Bild: Hanssongruppen

Hanssongruppen säljer skola till SBB och inleder samarbete kring livsstilsboende

Transaktioner Hanssongruppen Invest AB har sålt fastigheten Ystad Celsius 1 i Västra Sjöstaden till SBB. I samband med att SBB tillträder den nybyggda skolan kommer de även att av Hanssongruppen förvärva aktier i Vibogård AB och därmed bli nya delägare i det bostadsutvecklande bolaget.

Den nyinflyttade skolan har ett långt hyresavtal och bedriver utbildning för årskurs F-6 enligt Montessoripedagogik. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 2 500 kvadratmeter och skolan är belägen i det expansiva bostadsområdet Västra Sjöstaden i Ystad, strax väster om centrum. Byggnaden är certifierad enligt miljöklass silver och har solceller på taket.



Vibogård AB är ett bolag som utvecklar seniorbostäder enligt ett särskilt livsstilskoncept med växthus, friskvård och socialt umgänge. SBB går in som delägare på 1/3 och övriga delägare är till lika delar HanssonGruppen och bolagets ledning med 1/3 vardera.



– Vi är glada att med köpet av skolan addera en mycket fin förvaltningsfastighet till vårt fastighetsbestånd i Ystad. Ystad är en intressant tillväxtkommun med stora kulturella värden och SBB finns sedan tidigare på orten. Att vi dessutom genom vår nära relation till Hanssongruppen får möjlighet att gå in som delägare i Vibogård AB känns väldigt spännande. För SBB blir det ytterligare ett erbjudande där vi kan vara med och tillgodose kommunernas behov av att för invånarna kunna erbjuda boende, inte bara med hög trivsel utan också med social hållbarhet. Vi ser fram emot att utveckla Vibogård med Hanssongruppen. Vibogård har redan hunnit säljstarta sitt första projekt i Vadstena, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.



– Hanssongruppen har utvecklat fastigheter i Ystad sedan 2015. Efter att ha byggt och utvecklat både hyresrätter, bostadsrätter, förskola och skola i Ystad under de senaste sex åren känner vi oss som en lokal aktör på Ystads fastighetsmarknad och det vill vi fortsätta vara. Det är därför extra viktigt att få överlämna skolan till en stabil aktör som SBB som vi tidigare har gjort affärer med. Att vi nu dessutom får utveckla fastigheter tillsammans genom att SBB går in som delägare i Vibogård AB känns extra roligt. Vibogård kan fortsätta vara en snabbfotad bostadsutvecklare inom sin nisch men kommer samtidigt få en oerhörd draghjälp av SBB:s omfattande kontaktnät vilket möjliggör att vi kan skala upp verksamheten snabbare, säger Stefan Hansson, vd på Hansson Holding.

