Daniel Stenbäck. Bild: Strawberry Group.

Han ska leda Stordalens fastighetsbolag

Karriär Koncernen omstrukturerar för att samordna hanteringen av hotellfastigheterna.

Strawberry samlar all verksamhet inom fastighet under en ledning. Daniel Stenbäck blir CEO för Strawberry Forever och Strawberry Brothers, samt styrelseordförande för Strawberry Properties.



Utöver de hel- och delägda hotellfastigheterna blir också projekt- och förvaltningsbolaget Nordic Property Management en del av den nya organisationen. Stenbäck kommer fortsatt sitta i koncernledningen och vara ansvarig för nyetablering och fastighetsutveckling för Nordic Choice Hospitality Group.



– Genom att samla ansvar och resurser på detta sätt så gör vi en samlad satsning för att skapa de bästa hotellen för våra gäster, säger Strawberrys grundare Petter Stordalen.



– Nu kommer ansvaret för att hitta, utveckla och underhålla Nordens bästa hotellprodukter med långsiktiga perspektiv samlas under en och samma ledning. Därmed säkrar vi effektivitet och handlingskraft inom detta viktiga område. Daniel Stenbäck har stor hotell- och ledarerfarenhet som gör att vi är trygga med att han är den bäste till att ta sig an detta stora ansvar, säger Torgeir Silseth, koncernchef Nordic Choice Hotels.



Stenbäck tillträder tjänsten den 10 augusti och kommer att fortsätta att vara en del av Nordic Choice Hotels koncernledning. Han har lång erfarenhet från hotellbranschen bl.a som tidigare VD för First Hotels, Senior Vice President för Nordic Hotels & Resorts, VD på Gothia Towers och Clarion Hotel Post, samt ledarpositioner i branschorganisationen Visita i Västsverige.



– Det är en utmanande roll i en utmanande tid som jag tackat ja till. Men är det någon gång som man ska våga satsa och tänka nytt så är det nu. Nordic Choice Hotels ska fortsätta växa, vi ska fortsätta utveckla vår relation till fastighetsägare och vi ska fortsätta vara aktiva partners när det gäller att skapa attraktiva hotell. Vi samlar nu förvärv, utveckling och förvaltning av alla fastigheter och operatörskontrakt i en och samma funktion och jag är helt övertygad om att det kommer ge oss som koncern ökad kraft och tempo för att snabbast möjligt ta oss ur den kris vi är i just nu men också fortsätta pusha den här branschen framåt, säger Daniel Stenbäck.



Stenbäck kommer fortsatt ansvara för Strawberry Livings verksamhet som bolagets styrelseordförande.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

