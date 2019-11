Bild: Stendörren

Han blir ny vice vd och CIO för Stendörren

Bolag Stendörren Fastigheter har utsett Erik Ranje till ny vice verkställande direktör och CIO.

Erik Ranje har en lång och gedigen erfarenhet inom finansbranschen och kommer närmast från en position som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, där han i drygt två år har arbetat med bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Dessförinnan arbetade han inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år. Erik Ranje har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är med stor glädje jag välkomnar Erik till vår ledningsgrupp. Eriks breda erfarenhet och kompetens inom fastighetsfinansiering blir en värdefull förstärkning inför Stendörrens fortsatta utveckling och expansion, säger Mikael Nicander, verkställande direktör.

– Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Erik välkommen till Stendörren. Med sin gedigna erfarenhet inom finans och fastighetsrelaterade affärer kommer han att fortsätta att utveckla företaget, säger Seth Lieberman, styrelseordförande.

– Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till ett så spännande företag med så stor potential. Jag ser fram mot att få vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling och expansion, säger Erik Ranje.



Erik Ranje tillträder tjänsten senast den 15 februari 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen