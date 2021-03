Per Gebenius. Bild: Slättö

Han blir ny vd för Rosendal Fastigheter

Bolag Rosendal Fastigheter har rekryterat Per Gebenius till tjänsten som vd och partner.

Per Gebenius ansluter till Rosendal Fastigheter som vd och partner. Han kommer närmast från Slättö där han har haft ledande positioner de senaste fem åren. Han har en bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen och har bland annat innehaft tjänster på Skanska, Swedbank, Genesta och Landsbanki.

– Vi välkomnar Per Gebenius till Rosendal Fastigheter och rollen som vår nya vd. Rosendal Fastigheter har flera spännande projekt på gång och rekryteringen av Per är ett led i att stärka vår organisation för framtiden. Hans breda erfarenhet och kunskap inom fastighetsbranschen blir ett välkommet tillskott, säger Gorgen Abrami och Joakim Rahmqvist, grundare av Rosendal Fastigheter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

