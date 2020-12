Mats Nilsson får uppdraget att leda Ängelholmshem och tillträder under våren 2021. Bild: Johan Persson

Han blir ny vd för Ängelholmshem

Bolag Nu är rekryteringen klar av ny vd för det kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem. Det blir Mats Nilsson med lång bakgrund inom Malmös fastighetsbolag MKB som ska leda och utveckla Ängelholmshem i framtiden. Till ny vd för Ängelholmslokaler utses nuvarande kommundirektör Lilian Eriksson.

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om att kommunen ska bilda en ny koncern med ett moderbolag, där Ängelholmshem och Ängelholmslokaler blir två dotterbolag med egna styrelser och en vd för varje bolag. Mats Nilsson får nu uppdraget att leda Ängelholmshem AB.

– Vi är glada att rekrytera en mycket erfaren och välrenommerad chef i Mats Nilsson. Med lång och djup erfarenhet från bostads- och fastighetsbranschen kommer Mats kunna fortsätta det viktiga förändringsarbete som inletts inom Ängelholmshem, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande för Ängelholmshems styrelse.



Mats Nilsson är utbildad driftsingenjör och har över 15 års erfarenhet av fastighetsfrågor inom Malmö stads kommunala fastighetsbolag MKB. Under större delen har han haft chefsfunktioner, som fastighetschef och sedan 2014 som förvaltningschef med ansvar för förvaltningen av cirka 25 000 bostäder över hela Malmö. Mats Nilsson har även stor erfarenhet av att utveckla bostadsområden - både sociala och fysiska miljöer - för att skapa attraktiva och trygga boendeförhållanden.

– Det känns både roligt och utmanande att få det yttersta ansvaret och leda ett bostadsbolag som verkar i en stad där näringsliv och kommun är starka och har en gemensam målbild, säger Mats Nilsson. Jag ser fram emot att få vara delaktig i en resa där vi bygger stolthet och trygghet både för kunder och för medarbetare. Ängelholmshem har handlingskraft som värdeord och det ger inspiration i mitt nya uppdrag.



Mats Nilsson tillträder under våren 2021.



Styrelsen har också beslutat att utse kommundirektör Lilian Eriksson till ny vd för Ängelholmslokaler, bolaget som förvaltar och utvecklar lokaler för kommunens egna verksamheter. Ängelholmslokaler blir från och med 2021 ett eget bolag under det nybildade moderbolaget Ängelholms Stadshus AB. Lilian Eriksson avslutar sin tjänst som kommundirektör vid årsskiftet och får nu ett tidsbegränsat uppdrag som vd för Ängelholmslokaler till och med mars 2022.

– Lilian Eriksson har god insikt i Ängelholms kommuns nuvarande och framtida behov av verksamhetslokaler. I sin roll som kommundirektör har hon varit drivande i att utveckla samarbetet med Ängelholmslokaler. Det gör henne väl rustad för att leda Ängelholmslokaler i den nya bolagsstrukturen och fortsätta att utveckla samarbetet mellan kommunen och Ängelholmslokaler, säger Robin Holmberg.

– Det känns bra att få förtroendet att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen som hyresgäst och Ängelholmslokaler. Kommunens skolor, förskolor, äldreboenden och andra välfärdslokaler är en förutsättning för att hålla hög kvalitet i kommunens verksamheter, säger Lilian Eriksson. Det ska också bli roligt att få arbeta tillsammans med nya ordföranden för Ängelholmslokaler, Åsa Herbst.



Lilian Eriksson tillträder sin nya tjänst i januari 2021.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

