Jonas Broman. Bild: Jonas Malmström

Han blir ny IT-chef på Humlegården

Bolag Jonas Broman utses till chef för digital transformation och IT på Humlegården.

Utveckling av digitala tjänster och smarta fastigheter är högt på agendan i fastighetsbranschen. Nu väljer Humlegården att ta nästa steg genom rekryteringen av Jonas Broman, som tillträder en ny roll med ansvar för digital transformation och IT. Han har lång erfarenhet inom såväl IT som verksamhetsutveckling och kommer närmast från rollen som CIO på Unionen.



Humlegården har arbetat med IT-relaterad teknikutveckling i fastigheterna under lång tid och de senaste åren har man även lagt stort fokus på utveckling av den interna IT-miljön, tjänsteerbjudandet, säkerhet samt energi- och hållbarhetsdata. Till satsningarna hör även förflyttningen mot ett mer digitalt och datadrivet arbetssätt, som effektiviserar processer och ger ännu bättre kunskap om kundernas behov. Nu satsar bolaget på att göra IT-funktionen ännu mer verksamhetsintegrerad, med tyngdpunkt på utveckling och digitalisering. Som ett led i detta förstärker Humlegården teamet genom en ny roll.



Som chef för digital transformation och IT kommer Jonas Broman att driva och samordna den digitala utvecklingen samt ansvara för IT-miljön. Han tillträder den 17 augusti 2021. Jonas har lång erfarenhet inom IT och verksamhetsutveckling, med ett stort fokus på strategi- och förändringsarbete där han ansvarat för flera omfattande digitaliserings och utvecklingsinitiativ. Han kommer närmast från Unionen där han arbetat som CIO under flera år och dessförinnan var han verksam på Forex Bank och SEB.

– Den digitala utvecklingen har varit en möjliggörare för nya arbetssätt, ett sätt för befintliga processer att bli effektivare och inte minst ett verktyg för att skapa mer flexibilitet, bättre service och därmed både ökad kundnytta och bättre resursutnyttjande i våra hus. Vi har satsat stort de senaste åren, och nu väljer vi att ta nästa steg. Jag är mycket glad över att kunna förstärka vårt team genom rekryteringen av Jonas Broman. Han har en gedigen kompetens, en spännande bakgrund och ett förhållningssätt som känns helt rätt, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

– Jag ser fram emot att få bli en del av Humlegården och att få bidra till den spännande förflyttning som påbörjats. För att genomföra utvecklingsinitiativ på ett hållbart sätt är det viktigt att ligga nära såväl kunder som medarbetare, fånga den kunskap och de behov som finns och skapa bra förutsättningar. Mitt fokus ligger på att skapa engagemang och bygga goda samarbeten mellan medarbetare inom olika områden av verksamheten samt att även involvera våra kunder och leverantörer. Digitalisering handlar trots allt inte bara om teknik och information, snarare hur man förhåller sig till den och hur man drar nytta av den. Det involverar så klart inte bara IT, utan hela verksamheten, säger Jonas Broman.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen