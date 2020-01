Kristoffer Sandberg. Bild: Cushman & Wakefield

Han blir ny Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield

Bolag Kristoffer Sandberg har utsetts till ny Head of Capital Markets. Kristoffer Sandberg har mångårig transaktionserfarenhet från såväl rådgivarsidan som fastighetsägarsidan och ersätter Daniel Anderbring, Head of Capital Markets och Sara Vesterlund, Deputy Head of Capital Markets.

– Vi vill tacka både Daniel och Sara för den tid de arbetat hos oss och det arbete som de gjort. Nu när de valt att gå vidare tar vi möjligheten att bygga vidare för att kunna ge våra kunder ytterligare affärsfokus. Det gör vi genom att internrekrytera Kristoffer till rollen som Head of Capital Markets. Kristoffer är en av de som skapar flest affärer i branschen, det i kombination med hans sympatiska person gör att jag känner mig trygg i att vi kommer att vara starka även under 2020. Vår målsättning är att fortsatt skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare, säger Karl Persson, vd för Cushman & Wakefield.

– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Sveriges främsta rådgivningsteam inom Capital Markets. Även om 2019 var ett mycket bra år med många stora och komplexa affärer är jag övertygad om att vi kan förvänta oss ett än mer spännande 2020, säger Kristoffer Sandberg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

