Martin Carlsson. Bild: Felicia Sarmiento Holmquist

Han blir ny CFO på Next Step Group

Bolag Next Step Group bygger vidare och stärker upp organisationen med Martin Carlsson som ny CFO.

Utvecklingsresan fortsätter för Next Step Group och nu utses Martin Carlsson till ny CFO. Med sig in i koncernen tar han en gedigen erfarenhet med flera meriterande ekonomiroller från fastighetsbranschen, senast i rollen som finansiell affärsutvecklare på Newsec. Som CFO kommer Martin Carlsson att leda och vidareutveckla Next Step Groups ekonomiavdelning och förstärka koncernen i den tillväxtfas som bolaget befinner sig i.

– Next Step Group är en spännande entreprenörsdriven koncern som har lyckats skapa en helt egen modell för stadsutveckling. Jag ser verkligen fram emot att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och få vara med och bygga upp en strategisk och proaktiv ekonomiavdelning i framkant, säger Martin Carlsson, nytillträdd CFO på Next Step Group.



Next Step Group har på kort tid byggt upp en uppmärksammad utvecklingsportfölj där tre av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt numera ingår - Nya Hovås, Life Science-klustret GoCo Health Innovation City samt bostadsprojektet Wendelstrand. Jacob Torell, grundare och vd, ser rekryteringen av Martin Carlsson som en viktig pusselbit för att matcha den fortsatt höga utvecklingstakten och skapa en dynamisk ekonomifunktion i tiden.

– Vi är väldigt glada över att få välkomna Martin till oss. Vi står inför nästa stora steg i vår utvecklingsresa och Martins breda kompetens inom ekonomistyrning kommer att tillföra värdefull kunskap och skapa goda förutsättningar för vår fortsatta expansion och höga tillväxttempo, säger Jacob Torell.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

