Hammarviken bygger ett nytt kontor till Mitsubishi Logisnext i Mölnlycke. Visualiseringsbild. Bild: Hammarviken

Hammarviken och Logisnext bygger nytt i Mölnlycke

Bygg/Arkitektur Hammarviken bygger ett nytt kontor till Mitsubishi Logisnext i Mölnlycke. Huset kommer att stå klart våren 2026.

Hammarviken bygger ett nytt kontor till Mitsubishi Logisnext i Mölnlycke, vilket bland annat resulterar i att 100 arbetstillfällen blir kvar i kommunen, trots att delar av Logisnexts verksamhet nyligen flyttades utomlands. Det nya kontoret kommer att byggas längs med Riksväg 40, precis över vägen från deras tidigare lokaler.



– Det känns stort att kunna vara med och ta Logisnext in på nästa resa, fortsatt i samma område men i nya och skräddarsydda lokaler, säger Martin Björkroth, vd för Mitsubishi Logisnext Europe.



– Logisnext och Härryda kommun är fantastiska samarbetspartners, som vi i Hammarviken gärna jobbar vidare med under lång tid. Det är roligt att bidra till att göra Mölnlycke fortsatt attraktivt för näringslivet, säger Mats Rydhede, styrelseordförande i Hammarviken.



Kontorsbyggnaden kommer att stå klar våren 2026 och fram tills dess kommer Logisnext verksamhet tillfälligt flytta in i en av Hammarvikens befintliga fastigheter på Processvägen 5 i Mölnlycke.

