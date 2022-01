Halmslätten äger fastigheter som hyrs av Martin & Servera. Bild: Halmslätten

Halmslätten: Stenhus budpremie är otillräcklig

Bolag Halmslättens styrelse uppmanar sina ägare att tacka nej till Stenhus erbjudande.

Stenhus Fastigheter har lämnat ett erbjudande till Halmslättens ägare – budet ligger på 50 kronor kontant plus fyra nyemitterade Stenhusaktier för varje aktie i Halmslätten.



Halmslättens styrelse menar nu att budet är för lågt.

Halmslätten lyfter bland annat att Stenhusaktien är volatil (den har stigit med knappt 200 procent sedan noteringen i november 2020, men har även pendlat mellan 31 och 24 kronor sedan budtillfället) och att den handlas högt över sitt substansvärde.



Även vid en kassaflödesbedömning menar Halmslättens styrelse att budet är för lågt.



Styrelsen skriver:

"Vid en samlad bedömning anser Halmslättens styrelse att Erbjudandet inte reflekterar verkligt värde på Halmslättens aktie och att villkoren i Erbjudandet således inte är skäliga. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande.

Aktieägarna i Halmslätten uppmanas att följa Stenhus Fastigheters aktiekurs under den återstående delen av acceptfristen, och notera att värdet på aktievederlaget kommer att förändras över tid i linje med förändringar i Stenhus Fastigheters aktiekurs vilket kan leda till ett högre eller lägre värde per aktie i Halmslätten än vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande."

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen