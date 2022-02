Halmslätten äger fastigheter som hyrs av Martin & Servera. Bild: Halmslätten

Halmslätten säljer hela portföljen till "börsnoterat bolag"

Bolag Kontrar mot Stenhus bud. 180 kronor per aktie ska kunna skiftas ut till ägarna.

Halmslätten har ingått en avsiktsförklaring med ett börsnoterat, större fastighetsbolag om att sälja samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj.



Bolagets styrelse avser inom de närmaste dagarna kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en försäljning av fastighetsportföljen. Merparten av likviden från försäljningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna i bolaget cirka ett kvartal efter det att försäljningen genomförts förutsatt att nödvändiga stämmobeslut fattas.



Den i avsiktsförklaringen överenskomna transaktionen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor. Försäljningen förutsätter dels att Halmslättens aktieägare på bolagsstämma godkänner en försäljning, dels att aktieöverlåtelseavtal ingås mellan Bolaget och köparen. Uppfylls förutsättningarna beräknas försäljningen kunna genomföras i början på andra kvartalet 2022.



Bolagets fastigheters bokförda värde per 31 december 2021 uppgår till 1 482 miljoner kronor. Det överenskomna fastighetsvärdet i transaktionen överstiger fastigheternas bokförda värde med 38 miljoner kronor. Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, före avdrag för latent skatt och andra justeringar, beräknas uppgå till cirka 200 kronor per aktie. Efter avdrag för latent skatt, andra justeringar samt uppskattade transaktionskostnader och kostnader fram till att Bolaget likviderats, men före eventuella framtida utdelningar som beslutas av årsstämman, beräknas eget kapital per aktie uppgå till cirka 180 kronor per aktie, vilket är det belopp som beräknas kunna utbetalas till aktieägarna.



Stenhus har som tidigare meddelats lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus mot ett vederlag om fyra nya aktier i Stenhus plus 50 kronor kontant för varje befintlig aktie i Halmslätten. Acceptfristen i erbjudandet löper ut den 1 mars 2022. Halmslättens styrelse har tidigare uttalat att styrelsen anser att Stenhus erbjudande inte reflekterar verkligt värde på Halmslättens aktie och att villkoren i Erbjudandet således inte är skäliga ur ett finansiellt perspektiv för Halmslättens aktieägare. Styrelsen har därför enhälligt rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Stenhus offentliga uppköpserbjudande.

