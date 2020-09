Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Hallengren lämnar Bonava

Bolag Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava, kommer att lämna sitt uppdrag. Han kommer att kvarstå i sin roll under en övergångsperiod, dock längst fram tills dess att en efterträdare kan tillträda. Arbetet med att rekrytera en ny vd inleds omedelbart.

– Joachim har gjort ett utomordentligt arbete med att börsnotera Bonava och att därefter snabbt etablera varumärket på bolagets olika marknader, med särskilt stor framgång i Tyskland. Bolaget står nu inför ett antal nya utmaningar varför styrelsen har gjort bedömningen att tiden är rätt för att genomföra ett ledarskifte, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Bonava.



– Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten att leda Bonava genom processen att bli ett börsnoterat bolag och därefter etablera det som en stor aktör i vår bransch. Bolaget är nu väl etablerat på flera marknader och har en stark bas för framtiden. Efter åtta fantastiska år är det dags för mig att gå vidare till nya utmaningar. Jag brinner för Bonava och är motiverad att fortsätta i min roll under en övergångsperiod, säger Joachim Hallengren.



Bonava var ett affärsområde inom NCC fram till 2016, då det börsnoterades genom en utdelning till NCC:s aktieägare. Bonavas aktiekurs utvecklades inledningsvis väl, men har under det senaste året tappat i förhållande till jämförbara bolag.



– Jag vill särskilt betona det viktiga arbete som, under Joachims ledning, har genomförts i syfte att möta våra kunder på ett effektivt sätt, genom bland annat konceptutveckling, marknadsföring, försäljning och digitalisering. Styrelsen har gjort bedömningen att det är positivt för bolaget att Joachim fortsätter i sin roll under en övergångsperiod. Det säkerställer kontinuitet och ett fortsatt högt tempo i ett antal projekt som är viktiga för bolagets utveckling, säger Mikael Norman.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen