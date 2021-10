Göteborgs Auktionsverk tar plats hos Castellum, snett under Älvsborgsbron. Bild: Castellum

"Hållbart sedan 1681"

Uthyrning Göteborgs Auktionsverk satsar på destinationsutveckling hos Castellum i Göteborg.

Göteborgs Auktionsverk har 340-årig historia som sträcker sig tillbaka till 1681, och därmed är man världens näst äldsta auktionshus. I Castellums lokaler väljer man att utveckla verksamheten med bland annat visningslokaler och auktionssal, i den vackra tegelbyggnaden från 1906 som en gång var Sockerbrukets reparationsverkstad, i Klippan, Göteborg.



– Vi på Castellum är fantastiskt glada att kunna välkomna anrika Göteborgs Auktionsverk till denna pampiga och vackra tegelbyggnad uppförd i början av 1900-talet. Att vi tillsammans väljer att anpassa lokalerna för verksamheten genom att så långt som möjligt använda återbrukat material känns som en självklarhet, säger Katarina Uppling, uthyrare, Castellum Väst.



Lokalerna i den vackra tegelbyggnaden, som i början av 1900-talet fungerade som reparationsverkstad åt Sockerbruket, kommer varsamt att renoveras med hjälp av återbrukat material i industriell stil som harmonierar med arkitekturen. Här kommer man att satsa på visningslokaler, utrymme för events, vernissager och olika pop up:er, allt, som ett led i att levandegöra Göteborgs Auktionsverk till en destination och upplevelse för besökarna.



– För oss på Göteborgs Auktionsverk så är det av yttersta vikt att hitta en lokal som skapar möjligheten i att växa med nya affärer, men också att knyta an till vårt arv. Vi på Göteborgs Auktionsverk har egentligen aldrig ändrat vår affärsidé och vi inser lyckligtvis att vår tjänst aldrig har legat mer rätt i tiden. Så med vår nya adress Banehagsgatan Tjugo, ska vi skapa en destination för människor som uppskattar färg, form, unikitet och kvalitet, som också vill vara med och bidra till ett smart sätt att handla. Eller som vi uttrycker det, "Hållbart sedan 1681", säger Kristoffer Tilgman, vd, Göteborgs Auktionsverk.



Klippan ligger i ett område med lång och intressant historia och kallas ibland Göteborgs första hamn. Redan på 1300-talet pågick här omlastning för vidare transport in mot staden. Idag är Klippan ett så kallat kulturreservat och ett attraktivt område för företagsamhet och kultur. Göteborgs Auktionsverk flyttar in i början av 2022 och hyr cirka 1 600 kvadratmeter på Banehagsgatan, Klippan i Göteborg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

