Söderbymalm 7:14. Bild: New Property

Green Storage köper i Handen

Transaktioner Green Storage köper en industrifastighet i Handen.

New Property Transaktion har agerat rådgivare i samband med försäljningen av Söderbymalm 7:14, en industrifastighet i Handen, till Green Storage. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvadratmeter med en tomtareal om 3 500 kvadratmeter. Säljaren är en egenanvändare.

– Det är fantastiskt roligt att trots rådande marknadsklimat kunna genomföra affärer och säkerställa att våra uppdragsgivares förväntningar möts enligt plan. Båda parter är mycket nöjda med affären och köparen tillträder en fastighet med hög utvecklingspotential, säger Fredrik Leifland, vd på New Property.



Green Storage planerar att utveckla en ny selfstorageanläggning på 4 500 kvadratmeter med plats för cirka 500 förråd för privatpersoner och företag. Byggnationen påbörjas under sommaren. Den nya anläggningen förväntas öppna under Q1 2021 och blir då Green Storage 6:e anläggning. Green Storage har utvecklat en smart operativ plattform och är Europas första helt digitala selfstorage där allt bokas online och appen är den digitala nyckeln till anläggningen och förrådet.



Tillträdet skedde 22 april.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

