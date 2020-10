Green storage köper fastigheter i Täby. Bild: Green Storage

Green Storage gör dubbla förvärv i Täby

Transaktioner Selfstoragebolaget Green Storage förvärvar två fastigheter i Täby för att bygga smarta, moderna och helgdigitaliserade selfstorage-enheter.

Den ena fastigheten är belägen i Täby Kyrkby och den andra på Enhagsvägen centralt i Täby. Dessa etableringar sker i enlighet med bolagets expansionsplan vilket är att öppna 25 selfstorage anläggningar inom Storstockholmsregionen under de kommande fem åren.



– Green Storage är nöjda över sin "dubbel-etablering" i Täby. Vi har sen tidigare enheter i Västberga och Liljeholmen samt att vi har öppnat i Upplands Väsby och Bromma i år. För närvarande har vi två etableringar under produktion, i Södertälje och Handen. Vi ser fram emot att erbjuda fler stockholmare vår moderna storage produkt, säger Mats Steijner, operativ chef på Green Storage.



– Att som enda operatör på den svenska selfstorage-marknaden, använda den senaste tekniken där kunden kan boka online och använda sin telefon som digital nyckel gör att vår produkt blir väldigt användarvänlig och prisvärd, säger Stefan Nilsson, vd, Green Storage.



I Täby Kyrkby har Green Storage förvärvat en fastighet med en byggnad på cirka 3 000 kvadratmeter och kommer att utveckla fullskalig nyproducerad selfstorage anläggning om 3 000 kvadratmeter med den senaste tekniken. Anläggningen kommer stå klar för öppning sommaren 2020.



På Enhagsvägen i Täby har Green Storage förvärvat en kommersiell fastighet om cirka 2 000 kvadratmeter med befintliga hyresgäster. Kommersiell användning kommer att kompletteras med en toppmodern Green Storage enhet om cirka 4 000 kvadratmeter på fem års sikt. Den första selfstorage-delen beräknas vara klar sommaren 2020.



Gripsholms fastighetsförmedling har hjälpt Green Storage i dessa transaktioner genom Olof Sundbom.



Bakom Green Storage står Green Group AB och Tham Invest som äger och förvaltar garage- selfstorage- och kommersiella fastigheter under bolagen Green Park, Green Storage och Green Yield. Koncernen äger i dag cirka 170 000 kvadratmeter kommersiell yta fördelat på 26 fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen