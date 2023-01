Midas 5. Bild: Green Group

Green Group köper i Gamla Stan

Transaktioner Green Group har köpt Midas 5 i hjärtat av Gamla Stan i Stockholm med flera välkända restauranger som hyresgäster.

– Fastigheten ligger i ett fantastiskt prestigeläge som kommer att vara ännu bättre när nya Slussen står klar, säger Gustaf Grundström, VD på Green Groups dotterkoncern Green Property.



Fastighetsbolaget Green Group, genom dotterkoncernen Green Property, blev med allra största sannolikhet först i branschen med att genomföra ett förvärv 2023.



Avtalen undertecknades klockan 00:04 den 1 januari.



– Det är naturligtvis lite roligt, men det finns ju inget självändamål i det. Däremot är vi väldigt glada och stolta över förvärvet på Mälartorget i Gamla Stan, säger Gustaf Grundström.



Även säljaren är mycket nöjd med att det är just Green Group som förvärvar..



– Ja, jag är mycket trygg med att Green Group är en långsiktig ägare och att dom därmed har det allra bästa för hyresgästerna och fastigheten för ögonen. Dom har stort fastighetskunnande och dessutom hög teknisk kompetens, säger Marcus H:son Lindfors, Midasell5 AB, som är säljare.



Midas 5 ligger på Mälartorget i hjärtat av Gamla Stan och inrymmer de välkända krogarna Bishop Arms, The Flying Elk och restaurang Kagges. Tillsammans presenterar de ett stort erbjudande inom området mat och dryck, pub, gastropub, sillkafé. vinbar, cocktailservering och mat från det nya skandinaviska köket.



Restaurangerna hyr 1 186 kvadratmeter i fastigheten.



– Det är tre väldigt etablerade och trygga hyresgäster som vi ser fram emot att bygga relationer till, säger Gustaf Grundström.



Bland annat ritades gastropuben The Flying Elk av arkitekten Thomas Sandell och redan 2013 öppnade även stjärnkrogen Frantzén/Lindeberg sin bakficka i lokalerna, men flyttade senare till en annan fastighet. Nyligen fick The Flying Elk ett rejält ansiktslyft och är idag en så kallad gastropub.



– Fastigheten har en väldigt spännande historia som det ska bli roligt vara med att förvalta, avslutar Gustaf Grundström.

