Grandab nyanställer förvaltartrio

Karriär Grandab anställer tre förvaltare, bland annat en från Balder.

Sebastian Engström, teknisk förvaltare, kommer närmast från en roll som platschef på Tommy Byggare. Sebastian tillträdde sin tjänst 1 augusti 2020.



Alexander Bollman, teknisk förvaltare, kommer närmast från en roll som teknisk förvaltare på Maersk. Alexander tillträder sin tjänst 1 december 2020.



Lukas Danielsson, kommersiell förvaltare, kommer närmast från en roll som förvaltare på Balder. Lukas tillträder sin tjänst under november 2020.



– Grandab är under ständig utveckling och expanderar nu verksamheten ytterligare genom nya fastighetsförvärv tillsammans med befintliga kunder. Det känns därför kul att hälsa nya medarbetare välkomna, säger Per Liljenfeldt, partner på Grandab.

