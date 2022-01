Alingsås. Bild: Alingsås kommun

Grandab Fastigheter hyr ut i Alingsås

Uthyrning Alingsåshem flyttar in i Grandab Fastigheters Värjan 16.

Annons

Revcap och Grandab har tillsammans bolaget Grandab Fastigheter AB. Grandab Fastigheter skall förvärva, utveckla och förvalta kontor, logistik, lätt industri och retail fastigheter i och kring Göteborg.



AB Alingsåshem har tecknat nytt hyresavtal om cirka 2 100 kvadratmeter i fastigheten Värjan 16 med adress Kristineholmsvägen 12, Alingsås. Lokalerna kommer under våren genomgå omfattande arbeten för att anpassas till Alingsåshems verksamhet. Inflyttning beräknas ske innan sommaren 2022.



Fastigheten innefattar cirka 6 000 kvadratmeter och inrymmer, förutom AB Alingsåshem, även Hunter Douglas Scandinavia AB, Iver Sverige AB, Life Changing Invest AB samt kontorshotell om cirka 20 hyresgäster. I och med uthyrningen till AB Alingsåshem är merparten av ytorna i fastigheten uthyrda.

– Det är fantastiskt roligt att få in Alingsåshem som ny kund i fastigheten. Vi har haft en positiv dialog redan från början och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Anja Lindström, styrelseledamot i Grandab Fastigheter AB.

– Vi har sedan en tid sökt efter ett kontor som rymmer hela vår verksamhet. Därför känns det oerhört spännande att under våren äntligen flytta in i våra nya lokaler, ett kontor som är anpassat för vår organisation. Det är viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö som ger oss förutsättningar att fortsatt utveckla vår verksamhet, säger Mikael Dolietis, vd på Alingsåshem.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen