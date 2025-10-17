Göteborg & Co etablerar kontor och besökscenter i Kvarteret Johanna

Hufvudstaden har tecknat hyresavtal med Göteborg & Co i det nyutvecklade Kvarteret Johanna i centrala Göteborg. Lokalerna omfattar totalt 2 042 kvadratmeter varav 1 905 kvadratmeter kontor. Tillträde sker i början av 2027.

Göteborg & Co samlokaliserar sina verksamheter i Kvarteret Johanna i

centrala Göteborg, i stadsdelen Fredstan.

– Vi ser fram emot att flytta in i Kvarteret Johanna, det ger oss möjlighet att samla vår verksamhet på samma plats. Det nya läget ger oss förutsättningar att komma närmare både

göteborgare, besökare och samarbetspartners, och samtidigt fortsatt ha en central plats för Gothenburg Visitor Centre, säger Peter Grönberg, vd Göteborg & Co.

– Det känns mycket bra att Göteborg & Co väljer Kvarteret Johanna för att samlokalisera sin verksamhet. Allt fler företag söker sig till citykärnan där närheten till kommunikationer, service och restauranger skapar en attraktiv arbetsmiljö. Med Gothenburg Visitor Centre stärks kvarterets roll som naturlig mötesplats, säger Fredrik Ottosson, chef Affärsområde

Göteborg, Hufvudstaden.

Inflyttning sker i början av 2027.