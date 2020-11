Daniel Gorosch. Bild: Harvesta Fastigheter

Gorosch startar nytt fastighetsbolag – Harvesta Fastigheter

Bolag Daniel Gorosch, tidigare vd för JLL och SBF Bostad, startar Harvesta Fastigheter och har även det första kapitalet på plats.

Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad i ett och ett halvt år, han slutade i april 2020. Före SBF var han på JLL i tio år, varav de sista sex åren som vd.

Nu har han startat Harvesta Fastigheter.



– Efter en tid där jag funderat på nästa steg i livet har jag nu bestämt mig för att skapa ett nytt fastighetsbolag under namnet Harvesta Fastigheter och har nu även det första kapitalet på plats, berättar Daniel Gorosch, vd och grundare av Harvesta Fastigheter.



– Värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden har under senare år varit stark men samtidigt är bedömningen att det låga ränteläget kommer att bestå under relativt lång tid framöver. Vidare råder sedan en tid en stark renodlingstrend på den svenska fastighetsmarknaden. Mot bakgrund av detta är bedömningen att det går att skapa lönsamma affärer genom att gå tvärt emot renodlingstrenden och agera "contrarian" och skapa ett fastighetsbolag som agerar opportunistiskt över hela landet och som är aktiv inom utvalda fastighetssegment – främst kontor, industri/lager samt handel – med målsättningen att bygga upp en fastighetsportfölj som generar en högre löpande avkastning än ett genomsnittligt fastighetsbolag.



– Genom en flexibel investeringsstrategi, dokumenterad transaktionsvana och lång erfarenhet av riskbedömning ska Harvesta göra investeringar som ligger utanför andra aktörers huvudfokus och över tid är ambitionen att bygga upp en väldiversifierad fastighetsportfölj, såväl geografiskt som kategorimässigt som genererar en attraktiv riskjusterad avkastning.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen