Göran Westberg. Bild: Ebab

Göran Westberg ny vd på Ebab Fastighetsutveckling

Bolag Göran Westberg, senior advisor på Ebab, tar över VD-posten efter Lennart Berg som efter åtta år lämnar sitt uppdrag i bolaget under december 2019.

Göran Westberg har varit på Ebab i över 35 år och har varit delägare sedan 90-talet. Ebab Fastighetsutveckling har sedan starten 2011 utvecklats till ett välrenommerat konsultbolag med fokus på tidiga skeden och erbjuder idag djup kompetens kring hållbar stads- och fastighetsutveckling. Tillsammans med Ebab i Stockholm AB och Ebab Installationsteknik AB kan Ebab-koncernen erbjuda fastighetsägare och investerare professionell rådgivning och projektledning i alla skeden av ett projekt.



– Jag ser fram emot den möjlighet som nu erbjuds att ta Ebab ytterligare ett steg i riktningen att bli det kompletta konsulthuset i allt från kvalitativ rådgivning i tidiga skeden till ett aktivt genomförande av ett projekt, säger Göran Westberg.



– Ebab Fastighetsutveckling har under åren utvecklat en process där hållbarhetsaspekterna i de tidiga skedena hanteras tydligt vilket skapar goda förutsättningar att möta en omvärld i förändring. Vi ser stora möjligheter att fortsätta bredda vårt utbud, under hösten kommer vi kunna presentera ett utvecklat erbjudande som vi vet är intressant för många av våra kunder, säger Kaarel Lehiste, styrelseordförande och koncernchef.



Lennart Berg kommer att gå in som vice VD i Mälarstaden Asset Management AB och kommer att kvarstå som aktiv delägare i Ebab. Göran Westberg tillträder posten som VD den 1 september.

