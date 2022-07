Jörgen Lundgren. Bild: Annehem

God utveckling av driftnettot för Annehem

Bolag Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

April-juni 2022

# Hyresintäkter för perioden uppgick till 54,0 Mkr (45,5)

# Driftnettot uppgick till 46,2 Mkr (39,6)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 16,1 Mkr (21,9)

# Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter uppgick till 24,1 Mkr (20,3)

# Resultat per aktie uppgick till 2,20 kr (0,34)

# Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 1,6 Mkr (12,2)

# Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 111,2 Mkr (5,5)



Januari-juni 2022

# Hyresintäkter för perioden uppgick till 104,5 Mkr (90,6)

# Driftnettot uppgick till 87,6 Mkr (76,4)

# Förvaltningsresultatet uppgick till 36,4 Mkr (40,9)

# Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter uppgick till 44,4 Mkr (37,9)

# Resultat per aktie uppgick till 4,88 kr (1,03)

# Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 46,0 kr (37,7)

# Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 6,2 Mkr (34,7)

# Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 388,5 Mkr (3 545,9)

# Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 253,8 Mkr (35,2)



Vd:n Jörgen Lundgren kommenterar rapporten:

– Nu ser vi en kraftig korrektion i marknaden inte minst inom bostadssegmentet. Det ger förstås tillfällen till att göra bra förvärv till helt andra nivåer än tidigare. Annehem är väl rustat för att tillvarata dessa möjligheter med en stark balansräkning, god likviditet och ett bra kreditutrymme. Efterfrågan på våra moderna, flexibla och hållbara kontor i bra kommunikationslägen är fortsatt mycket stark. Detta ger oss en trygghet och styrka att fortsätta vår tillväxtresa mot våra kommunicerade finansiella tillväxtmål.

