Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

God resultatutveckling för Pandox

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Pandox sitt delårsresultat.

April–juni 2022



Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 858 (568) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (2) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (470) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 39 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 238 (10) MSEK, vari ingår statliga stöd om 88 (98) MSEK

EBITDA uppgick till 970 (447) MSEK, en ökning med 117 procent

Cash earnings uppgick till 647 (162) MSEK, motsvarande 3,51 (0,88) SEK per aktie

Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 388 (-105) MSEK respektive 632 (24) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 251 (-4) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)

Periodens resultat uppgick till 1 372 (-6) MSEK, motsvarande 7,45 (0,04) SEK per aktie

Den 10 juni 2022 meddelade Pandox och Scandic en förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter i Norden



Januari–juni 2022



Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 1 492 (1 122) MSEK, vari ingår statliga stöd om 68 (12) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 1 304 (932) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 25 procent justerat för valutakurseffekter

Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 189 (-70) MSEK, vari ingår statliga stöd om 105 (142) MSEK

EBITDA uppgick till 1 438 (797) MSEK, en ökning med 80 procent

Cash earnings uppgick till 828 (247) MSEK, motsvarande 4,48 (1,37) SEK per aktie

Orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter och derivat uppgick till 667 (-456) MSEK respektive 1 562 (351) MSEK. Orealiserade värdeförändringar Rörelsefastigheter uppgick till 381 (3) MSEK (redovisas endast i informationssyfte)

Periodens resultat uppgick till 2 416 (30) MSEK, motsvarande 13,12 (0,18) SEK per aktie



Liia Nou, vd, kommenterar:



– Hotellmarknaden utvecklades mycket starkt i det andra kvartalet med stigande beläggningsgrader och högre snittpriser på samtliga Pandox marknader. Den starka utvecklingen förklarades dels av en fortsatt normalisering av resandet med en ökad underliggande efterfrågan, dels av uppdämd efterfrågan efter pandemin, framförallt i fritidssegmentet.



– För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 99 procent respektive 84 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 64 (29) respektive 65 (20) procent i det andra kvartalet. I juni enskilt uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 69 (36) respektive 76 (26) procent. Bidraget från omsättningsbaserade hyror ökade och uppgick till cirka 258 (51) MSEK. Hyresgästernas finansiella ställning förbättrades och uppskjutna hyror minskade till 537 MSEK jämfört med 558 MSEK i det första kvartalet.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

