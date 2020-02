Sandra Bjurström. Bild: Sara Lüdtke/Go To Work

Go To Work anställer projektledare

Karriär Go To Work anställer Sandra Bjurström som projektledare. Hon har en bakgrund inom både tillverkningsindustrin, styrelseuppdrag, public affairs, HR, marknad- och säljuppdrag.

– Detta innebär en oerhört värdefull förstärkning i vårt team. Sandra Bjurström kommer att stärka vår leverans inom projektledning och våra kunder kommer att märka att vår kapacitet ökar markant, det är vi mycket glada för, säger Karin Ståhl, vd på Go To Work.



Sandra Bjurström har jobbat med projektledning och marknadskommunikation i tio år. Med inriktning på aktivitetsbaserat arbetssätt och varumärkesupplevelse för att skapa en god arbetsplats och bygga stolthet inom bolaget. Bland annat som ansvarig projektledare på huvudkontoret för Coca-Cola European Partners i Jordbro där hon tillsammans med Go To Work skapade världens bästa arbetsplats 2018, enligt Leesman Index. Sandra Bjurström har en bakgrund inom både tillverkningsindustrin, styrelseuppdrag, public affairs, HR, marknad- och säljuppdrag.



– Jag brinner för att skapa affärsnytta genom goda arbetsplatser. När jag hjälper kunden att ut svängarna i visionen så blir arbetsplatsupplevelsen god. Vi blir produktivare, vi samarbetar bättre och vi vill gå till jobbet i högre grad – en affärsnytta i snöbollseffekt, säger Sandra Bjurström.



– Med Sandra Bjurström som projektledare får vi ytterligare en viktig nyckel till vår expansion på Go To Work. Sandra Bjurström kommer att bidra med unik kunskap om kreativa och strukturerade processer, tack vare sin unika erfarenhet i 18 år på Coca-Cola European Partners, säger Karin Ståhl, vd på Go To Work.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

