Glommen & Lindberg säljer Vildmannen 11 i centrala Stockholm

Transaktioner Fastigheten Vildmannen 11 uppfördes år 1897 av arkitekt Carl Vilhelm Olinder och är belägen invid Stureplan, centralt i Stockholms stadskärna. Fastigheten byter nu ägare.

Säljaren är Glommen & Lindberg där bland annat Rutger Arnhult, Jan-Åke Glommen och Fredrik Lindberg finns som delägare och som under de senaste åren har drivit projektet att totalrenovera och grundförstärka byggnaden, samt utökat fastighetens uthyrbara area genom en tillbyggnad av tre plan. Man har även ökat den uthyrbara arean på de befintliga våningsplanen.



– Vi lämnar stolt över den här innerstadsjuvelen till en långsiktig ägare som kommer att fortsätta förvalta det hus vi varsamt och noggrant renoverat och utvecklat till en modern kontorsfastighet i CBD, säger Jan-Åke Glommen, delägare och styrelseordförande, Glommen & Lindberg.



Köparen är Harmerica Properties som ägs av Caspar Callerström och Harry Klagsbrun. Projektet kommer att slutföras under första kvartalet 2023 och fastighetens uthyrbara area kommer då uppgå till cirka 2700 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Svalner på långt avtal.



– Vi är stolta över förtroendet från säljaren att agera rådgivare vid försäljningen av denna unika kontorsfastighet i Stockholms absolut bästa läge. Trots rådande marknadsläge har intresset varit mycket stort och vi upplever fortsatt stark efterfrågan på kontor i attraktiva lägen, säger Dan Sandstedt, Head of Capital Markets East, Newsec.



Byggnaden uppfördes initialt i fyra våningar och utformades för bostadsändamål. Under 1930-talet byggdes bostäderna om till kontor.

